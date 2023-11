NZ vs PAK WC Match: रचिन रविंद्र का एक और शतक, पाकिस्तान को मिला 402 रनों का विशाल लक्ष्य

NZ vs PAK WC Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज शनिवार दो अहम मुकाबले खेले जा रहे हैं। जिसमें पहला मैच न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के बीच सुबह साढ़े 10 बजे से खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी फैसला किया। जिसके बाद न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) की शतकीय पारी के बदौलत 401 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। यानी अब पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रनों का लक्ष्य मिला है।