Odisha Train Accident : राहुल का मोदी पर तंज, बोले-ट्रेन हादसा कैसे हुआ पूछोगे? वो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया

नई दिल्‍ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेशी धरती से राहुल मोदी सरकार और बीजेपी (BJP) पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। रविवार रात को उन्होंने न्यूयॉर्क में हजारों की संख्या में आए भारतीय लोगों को संबोधित किया। करीब आधे घंटे के भाषण में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) , उनकी सरकार, बीजेपी (BJP) और संघ (RSS) की विचारधारा का जिक्र करते हुए उनपर जमकर निशाना साधा।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले एक मिनट का मौन रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए रखा। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि मुझे याद है कि कांग्रेस के शासन के दौरान एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि यह हादसा अंग्रेजों की गलती की वजह से हुआ। कांग्रेस के मंत्री ने कहा था, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं? मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी (Rahul Gandhi) अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर इल्जाम डालते हैं।

