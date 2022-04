पुराना सोना और पुराने दोस्त अभी भी सबसे अच्छे हैं, प्रशांत किशोर के साथ फोटो शेयर कर सिद्धू ने कहीं ये बातें

नई दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस और उनकी तरफ से इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है। बीते ​काफी दिनों से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रहीं थीं लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है।

Had a wonderful meeting with my old friend PK … Old wine , Old gold and Old friends still the best !!! pic.twitter.com/OqOvkJqJmF

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 26, 2022