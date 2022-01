Pegasus: पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘सुपारी मीडिया’ है न्यूयार्क टाइम्स

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वी के सिंह(VK Singh) ने शनिवार को पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हुए खुलासे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स को सुपारी मीडिया कहते हुए बड़ा हमला किया है। इतना ही नहीं उन्होंने न्यूजपेपर की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि अमेरिकी समाचार पत्र ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग दो अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री (State Minister) सिंह ने ट्वीट कर कहा, ”क्या आप एनवाईटी पर भरोसा कर सकते हैं? उसे ‘सुपारी मीडिया’ के रूप में जाना जाता है।” पेगासस का मामला पिछले कुछ समय से देश स्तर के मुद्दों में गरमाया हुआ है। विपक्ष इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार पर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन की जासूसी करवाने का आरोप लगा रहा है।

Can you trust NYT?? They are known " Supari Media ". https://t.co/l7iOn3QY6q

— General Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) January 29, 2022