VIDEO: देखते देखते लड़के ने मगरमच्छ के मुंह के खोल दी बीयर की बोतल, देख रह गई सबकी सिट्टी पिट्टी गुम

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जायंगे। आपने वो बात तो सुनी होगी आओ कुछ तूफानी करतें हैं लेकिन लड़कों की इस टोली ने तूफानी कर के दिखा दिया कहने का मतलब है कुछ तूफानी करने के चक्कर में वह जान को भी रिस्क में डाल देते हैं, ऐसा ही एक मामला इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जिसमे एक शख्स मगरमच्छ से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई लोगों का एक ग्रुप बोट पर मजे से पानी में सैर कर रहे होते हैं, उनमे से एक पानी में मौजूद मगरमच्छ को पहले बार-बार टच करता है, और जैसे ही मगरमच्छ मुंह खोलता है तो बंदा बीयर की एक कैन उसके दांतों में फंसा देता है। जिससे बीयर खुलकर बहने लगती है।

