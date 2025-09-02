अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एक न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप (News anchor Anjana Om Kashyap) के तरफ से स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले प्रस्तुत कार्यक्रम को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena) की शिकायत पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शीर्षक के तहत “भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ” नामक कार्यक्रम एंकर किया। परिवाद के अनुसार इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। इससे वर्ग वैमनस्य के बढ़ने तथा देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है।

आज तक के एक्स अकाउंट पर इस कार्यक्रम के संबंध में किए पोस्ट पर अब तक सामने आए सैकड़ो टिप्पणियों से यह बात प्रमाणित होती है। अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथमदृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 का अपराध बताते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर वादी के बयान के लिए 30 सितंबर निर्धारित किया है।