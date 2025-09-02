  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज

अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज

यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एक न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप (News anchor Anjana Om Kashyap) के तरफ से स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले प्रस्तुत कार्यक्रम को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena) की शिकायत पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एक न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप (News anchor Anjana Om Kashyap) के तरफ से स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले प्रस्तुत कार्यक्रम को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena) की शिकायत पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

पढ़ें :- गोंडा के अस्पताल में गैर कानूनी ढंग से महिला अंडाणु खरीदे जाने के आरोपों में कार्रवाई की मांग : अमिताभ ठाकुर

अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शीर्षक के तहत “भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ” नामक कार्यक्रम एंकर किया। परिवाद के अनुसार इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। इससे वर्ग वैमनस्य के बढ़ने तथा देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है।

पढ़ें :- RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

DOC-20250902-WA0068.

आज तक के एक्स अकाउंट पर इस कार्यक्रम के संबंध में किए पोस्ट पर अब तक सामने आए सैकड़ो टिप्पणियों से यह बात प्रमाणित होती है। अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथमदृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 का अपराध बताते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर वादी के बयान के लिए 30 सितंबर निर्धारित किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल भागने से पहले दबोचा गया इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी

नेपाल भागने से पहले दबोचा गया इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी

एके शर्मा ने मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजेश पाठक को लिखा पत्र, कहा-निजी क्षेत्र के कुछ लोग सरकार की छवि को कर रहे खराब

एके शर्मा ने मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजेश पाठक को...

अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज

अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट...

VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक

VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और...

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30...

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों...