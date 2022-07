Monsoon Session of Parliament 2022 : पीएम मोदी बोले- सांसद राष्ट्रहित में करें सदन का उपयोग

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) से पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। यह बैठक संसद भवन परिसर में ही हुई। मानसून सत्र (Monsoon Session) शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सांसदों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, यह सत्र महत्वपूर्ण है। इसी समय, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है। इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा।

