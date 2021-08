Suresh raina’s Book: एक बार की बात है जब एयर होस्टेस, सुरेश रैना को समझ बैठी थी सचिन का बेटा

Suresh raina’s Book: भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की किताब बिलीव: व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टौट मी'(Belive: What life and Cricket taught me) आजकल सुर्खियों में है। रैना वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य थे। रैना ने अपनी किताब में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर(Sachin Tendulkar) से जुड़ी एक मजेदार घटना का जिक्र किया है। ये घटना 2006 की जब टीम इंडिया किसी दौरे के लिए फ्लाइट में थी।

इस किताब के मुताबिक सचिन तेंदुलकर और रैना फ्लाइट की बिजनेस(Business) क्लास में बैठे हुए थे। इस दौरान एक एयर होस्टेस तेंदुलकर के पास ऑटोग्राफ (autograph)के लिए आईं थी। हालांकि वो फिर रैना की तरफ मुड़ी और उन्हें सचिन के बेटा अर्जुन तेंदुलकर(Arjun Tendulkar) समझ कर बोली, ‘हाय अर्जुन, आप कैसे हैं? आपकी मां कैसी हैं?’ इससे पहले कि बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना कुछ कहते सचिन तेंदुलकर ने बीच में हस्तक्षेप किया।

सचिन ने एयर होस्टेस से मजे लेते हुए कहा कि वे दोनों ठीक हैं लेकिन अंजलि(Anjali) (सचिन की पत्नी) हाल ही में अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए उससे (अर्जुन) से नाराज थी। उन्होंने बताया कि बाद में बाद में एयर होस्टेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि कोई उनके साथ एक तस्वीर क्लिक कर रहा है जिससे उसे एहसास हुआ कि वह अर्जुन नहीं बल्कि खुद एक भारतीय क्रिकेटर है। बाद में एयर होस्टेस(Air Hostes) उनके पास आई और माफी मांगी। जाहिर तौर पर वह शर्मिंदा थीं।