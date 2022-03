केवल एक अमानवीय, क्रूर व भ्रष्ट दिमाग ही कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर हंस सकता है, अमित मालवीय ने केजरीवाल को घेरा

नई दिल्ली। फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (‘The Kashmir Files’) को लेकर सियासत जारी है। भाजपा शासित राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने भाजपा पर हमला बोला था। साथ ही कहा था कि टैक्स फ्री करने से अच्छा इस फिल्म को यूट्यूट पर अपलोड कर दें, जिससे सभी लोग आराम से इस फिल्म को देख लेंगे।

Only an inhuman, cruel and depraved mind can laugh at and deny the genocide of Kashmiri Hindus. Kejriwal has ripped open the wounds of the Hindu community, who have been forced to live as refugees in their own country, for 32 long years, by calling #KashmirFiles a झूठी फ़िल्म… pic.twitter.com/63w2x9QKqq

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 25, 2022