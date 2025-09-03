OpenAI ने भारत पर लगाया बड़ा दांव, 1 GW डेटा सेंटर बनाने की तैयारी, 5 लाख मुफ्त लाइसेंस बांटेगी AI कंपनी

नई दिल्ली। ChatGPT बनाने वाली अमेरिकी कंपनी OpenAI भारत में तेजी से अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट (Bloomberg Report) के मुताबिक, कंपनी स्थानीय पार्टनर्स के साथ मिलकर कम से कम 1 गीगावॉट क्षमता का डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है। हालांकि, इसका स्थान और समयसीमा फिलहाल तय नहीं की गई है।

भारत में रजिस्ट्रेशन और लोकल टीम

Microsoft के सहयोग से OpenAI ने भारत में खुद को एक लीगल एंटिटी के रूप में रजिस्टर किया है और स्थानीय टीम का निर्माण शुरू कर दिया है। अगस्त में कंपनी ने ऐलान किया था कि वह जल्द ही नई दिल्ली में अपना पहला दफ्तर खोलेगी। भारत, अमेरिका के बाद OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा यूजर मार्केट है।

स्टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा

यह डेटा सेंटर OpenAI के Stargate प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हो सकता है। यह प्राइवेट सेक्टर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसे जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट में SoftBank, OpenAI और Oracle शामिल हैं और करीब 500 अरब डॉलर का निवेश प्रस्तावित है।

OpenAI ने हाल ही में भारत में शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 5 लाख छात्रों और शिक्षकों को छह महीने के लिए मुफ्त ChatGPT लाइसेंस उपलब्ध कराएगी।

यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों (कक्षा 1 से 12 तक), इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों और K-12 एजुकेटर्स को कवर करेगा। इसे OpenAI Learning Accelerator नाम दिया गया है, और यह भारत के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया कार्यक्रम है।

मंत्रालय और संस्थानों के साथ साझेदारी

OpenAI इन मुफ्त लाइसेंसों को भारत के शिक्षा मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ( AICTE) और एसोसिएशन फॉर रिइन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन (ARISE) के सहयोग से वितरित करेगी।