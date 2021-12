Winter Session of Parliament 2021 : महंगाई के मुद्दे को लेकर राज्यसभा से विपक्ष का वाकआउट

नई दिल्ली । winter session 2021 : महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस, राजद, टीआरएस, एनसीपी और मुस्लिम लीग सहित कई विपक्षी दलों ने गुरुवार को राज्यसभा से वाकआउट (walkout from the Rajya Sabha) किया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Leader of Opposition Mallikarjun Kharge) के तरफ मुद्रास्फीति (Inflation) पर चर्चा करने से सभापति के इनकार करने के बाद वाकआउट (walkout) किया गया है।

खड़गे ने प्रश्नकाल (Question Hour) के दौरान इस मुद्दे को उठाया। जब सदन अपने पहले स्थगन के बाद दोपहर को कहा कि “मुझे खेद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं। मैं और समय नहीं लूंगा”। खड़गे ने कहा कि मुद्रास्फीति (Inflation) आज प्रमुख मुद्दा है। अगर सदन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करता है, तो मैं विरोध करूंगा और बहिर्गमन करूंगा। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से बहिर्गमन किया।

राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने ‘जाति आधारित जनगणना’ मामले शून्यकाल नोटिस दिया है। राज्यसभा सांसद टी. शिवा ने राज्यसभा की प्रवर समिति को ‘बांध सुरक्षा विधेयक 2019’ भेजने का दिया नोटिस