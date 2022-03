Oscar Awards 2022: फिल्म ‘Army Of The Dead’ ऑस्कर में रही अव्वल, यहां देखें पूरी लिस्ट

Oscar Awards 2022: दुनिया भर में कोरोना वाइरस के चलते कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर (Dolby Theater of Los Angeles) में ऑस्कर अवॉर्ड्स 2022 (Oscar Awards 2022) अब भी चल ही रहे है। खबरों की माने तो ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscar Awards) की शुरुआत से ही मूवी ‘ड्यून’ (Movie Dune) ने अपना दबदबा देखने के लिए मिला है। अवाॅर्ड सेरेमनी शुरु होने से पूर्व ही फिल्म ड्यून (Dune) ने छह अवॉर्ड्स को अपने नाम पर लिख लिया था।

आपको बता दें, वहीं इंडियन मूवी राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी के लिए चुनी गई थीं। इस कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। दूसरी तरफ हुमा कुरैशी की मूवी ‘आर्मी ऑफ द डेड’ को मिला फैंस च्वाइस अवॉर्ड मिला। मूवी में हुमा कुरैशी ने गीता का रोल अदा दिया था।

जैन कैंपियन- बेस्ट डायरेक्टर

‘द पावर ऑफ द डॉग’ (the power of the dog) के लिए जैन कैंपियन (jain campion) को बेस्ट डायरेक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कैटेगरी में पॉल थॉमस एंडरसन (Paul Thomas Anderson), केनेथ ब्रनाघ (Kenneth Branagh), स्टीवन स्पीलबर्ग (Steven Spielberg), रुसुके हमागुची (Rusuke Hamaguchi) भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थे।

विल स्मिथ- जैसिका चैस्टेन बने बेस्ट एक्टर

रिपोर्ट की माने तो मैन इन ब्लैक फेम विल स्मिथ को मूवी किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट अभिनेता का अवॉर्ड दिया गया है। वहीं The Eyes of Tammy Faye के लिए जैसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

बेस्ट एडॉप्टेड-शॉन हेडर

शॉन हेडर को कोडा के लिए बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीनप्ले का ऑस्कर अपने नाम किया । उन्हें ऑस्कर में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इस दौरान वह इमोशनल भी नज़र आई।