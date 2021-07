Oscar ने भेजा विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को न्योता, The Academy’s Class का बनेगी पार्ट

नई दिल्ली: एक्ट्रेस विद्या बालन संग प्रोड्यूसर एकता कपूर और मां शोभा कपूर को ऑस्कर की तरफ से न्योता मिला है। ऐसे में ये तीनों अकादमी अवॉर्ड की क्लास 2021 का हिस्सा बनने जा रही हैं। जहां वो हॉलीवुड के कई बड़े नामों के साथ जुड़ जाएंगी जिसमें इनमें आंद्रा डे, मारिया बाकलोवा, ईज़ा गोंजालेज, हेनरी गोल्डिंग, वैनेसा किर्बी, रॉबर्ट पैटिनसन शामिल हैं।

It's time to announce our new members! Meet the Class of 2021. https://t.co/17gbIEXOzJ #WeAreTheAcademy

— The Academy (@TheAcademy) July 1, 2021