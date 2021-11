ओवैसी बोले-कंगना की जगह कोई ​मुस्लिम बयान देता तो UAPA लगाकर और घुटने पर गोली मार सलाखों की पीछे डाल देती सरकार

अलीगढ़ । भारत को 1947 में मिली आजादी भीख थी और हमें असली आजादी 2014 में मिली। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के इस बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi ) केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) को आड़े हाथों लेते हुए जमकर बरसे हैं।

ओवैसी ने अलीगढ़ (Aligarh) में एक जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक मोहतरमा को हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान (Highest Civilian Award) दिया गया, वो मोहतराम (Mohtarma) इंटरव्यू में कहती हैं कि भारत को 2014 में आजादी मिली, अगर किसी मुस्लिम (Muslim) ने ऐसा कहा होता तो उसपर यूएपीए (UAPA) लगा दिया गया होता और घुटने पर गोली मारकर उसे जेल में डाल दिया जाता।

A "mohtarma" received the highest civilian award. In an interview she said India got independence in 2014. Had a Muslim said what she said, UAPA would have been slapped on him and sent to jail after encounter: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Aligarh pic.twitter.com/u7hwyXldWC

