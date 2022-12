Google के CEO सुंदर पिचाई को मिला पद्म भूषण सम्मान, भारत को लेकर दिया ये बड़ा बयान

नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को शनिवार को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण सौंपा।

संधू ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरै से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा, भारत-अमेरिका आर्थिक और तकनीकी को मजबूत करती है। संबंधों, वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है।

Delighted to hand over Padma Bhushan to CEO @Google & Alphabet @sundarpichai in San Francisco.

Sundar’s inspirational journey from #Madurai to Mountain View, strengthening 🇮🇳🇺🇸economic & tech. ties, reaffirms Indian talent’s contribution to global innovation pic.twitter.com/cDRL1aXiW6

— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) December 2, 2022