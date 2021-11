Padma Shri Award: देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से Kangana Ranaut को किया गया सम्मानित

Bollywood news: बॉलीवुड की पंगा गर्ल को देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान (civil honor) से सम्मानित किया गया है। दरअसल, आज कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को सोमवार यानी आज नई दिल्ली में पद्म श्री पुरस्कार 2020 (Padma Shri Award 2020) से सम्मानित किया गया है।

आपको बता दें, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को सोमवार यानी आज नई दिल्ली में पद्म श्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए।

President Kovind presents Padma Shri to Ms Kangana Ranaut for Art. She is an Indian film actress and filmmaker, who is widely recognised as an actress par excellence. pic.twitter.com/xOqBAt1VoA

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2021