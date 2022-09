रामजन्मभूमि का सुबूत खोद निकालने वाले पद्मश्री विभूषण प्रो. बीबी लाल का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक (Former Director General of the Archaeological Survey of India) पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) प्रो. बीबी लाल (Prof. Bibi Lal) का शनिवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 101 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रो. बीबी लाल (Prof. Bibi Lal) को भारत का सबसे वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट माना जाता था। वह 100 साल की उम्र में भी आर्कियोलॉजी से जुडे़ शोधों में और इसके लेखन में सक्रिय थे।

प्रो. बीबी लाल (Prof. Bibi Lal) का जन्म झांसी जिला के बैडोरा गांव में 02 मई 1921 को हुआ था। उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (Indian Institute of Advanced Study) , शिमला के निदेशक के रूप में सेवा शुरू की। प्रो. बीबी लाल (Prof. Bibi Lal) को साल 2000 में पद्मभूषण के सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद 2021 में पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) का भी सम्मान दिया गया था।

प्रो. बीबी लाल (Prof. Bibi Lal) ने महाभारत (Mahabharata) और रामायण (Ramayana) से जुड़ी साइट्स के साथ-साथ सिंधु घाटी और कालीबंगन पर भी खूब काम किया था। उनके काम से जुड़ी तमाम किताबें और सैकड़ों रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। बीबी लाल 1968 से 1972 तक भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभाग (Archaeological Survey of India)के डायरेक्टर रहे। इसके अलावा वह यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी शामिल रहे थे। साल 1944 में सर मोर्टिमर व्हीलर ने उन्हें तक्षशिला में ट्रेनिंग दी थी।

Shri BB Lal was an outstanding personality. His contributions to culture and archaeology are unparalleled. He will be remembered as a great intellectual who deepened our connect with our rich past. Pained by his demise. My thoughts are with his family and friends. Om Shanti. pic.twitter.com/eA3MlNI27Q

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2022