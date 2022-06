Paigambar Muhammad Controversy: Gautam Gambhir पर भड़की Swara Bhaskar, किया था नुपुर शर्मा का सपोर्ट

Paigambar Muhammad Controversy: बॉलिवुड ऐक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बीजेपी सांसद और पूर्व इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर खूब खरी-खोटी सुनाई है। दरअसल, गौतम ने पैगंबर मोहम्मद (Paigambar Muhammad ) पर बयान देकर विवादों में फंसी नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसे देखने के बाद ऐक्ट्रेस का पारा हाई हो गया।

उन्होंने आव देखा ना ताव और गौतम के ‘सेक्युलर लिबरल्स’ वाले ट्वीट को शेयर करते हुए उन पर निशाना साध दिया। इसके साथ उन्होंने बुल्डोजर का भी जिक्र किया। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद (Paigambar Muhammad Controversy) पर बयान देकर बीजेपी (Bjp) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) विवादों में फंस गईं।

Silence of so called ‘secular liberals’ on the sickening display of hatred & death threats throughout the country against a woman who has apologised is surely DEAFENING! #LetsTolerateIntolerance

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 12, 2022