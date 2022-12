PAK vs ENG : इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 22 साल बाद उसके घर रावलपिंडी में 74 रन से दी शिकस्त

PAK vs ENG: इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 74 रन से हरा दिया है। रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में 657 रन बनाए। इस दौरान इंग्लिश टीम के चार बल्लेबाजों ने शतक जड़े। इनमें जैक क्राउली (122), बेन डकेट (107), ओली पोप (108) और हैरी ब्रुक (153) शामिल हैं।

जवाब में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 579 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 114 रन, इमाम उल हक ने 121 रन और कप्तान बाबर आजम ने 136 रन की पारी खेली। इस तरह दूसरी पारी में इंग्लैंड 78 रन के बढ़त के साथ मैदान पर उतरी।

पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरी पारी में ढेर

दूसरी पारी में इंग्लैंड ने सात विकेट पर 264 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जो रूट ने 73 रन और हैरी ब्रुक ने 87 रन की पारी खेली। वहीं, जैक क्राउली ने 50 रन बनाए। इस तरह इंग्लिश टीम को कुल 342 रन की बढ़त हासिल हुई और टीम ने पाकिस्तान के सामने 343 रन का लक्ष्य रखा था।

जवाब में पाकिस्तान की टीम पांचवें दिन 268 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की दूसरी पारी में साउद शकील ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन ने चार-चार विकेट लिए। जैक लीच ने नसीम शाह को एल्बीडब्ल्यू कर पाकिस्तान की पारी 268 रन पर समेट दी।

The final wicket to fall.

Well played, @englandcricket#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/Rq3zFvPJSp

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 5, 2022