PAK vs SA WC Match: रिजवान ने की यानसेन से भिड़ने की कोशिश, फिर कोइट्जे ने दिखाया बाहर का रास्ता

PAK vs SA WC Match: चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका (Pakistan vs South Africa) वर्ल्ड कप मैच खेला जा रहा है। यह मैच पाकिस्तान के नजरिए से काफी अहम है, क्योंकि अगर यह मैच पाकिस्तान हार जाता है तो वह सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो जाएगा। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस दौरान मैदान पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच गरमा-गरमी देखने को मिली। जिसके बाद अंपायर को दखल देना पड़ा।

दरअसल, पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को 7 ओवर के अंदर ही पवेलियन वापस भेज दिया। जिसके बाद बलेबाजी करने आए मोहम्मद रिजवान और मार्को यानसेन के बीच कहासुनी देखने को मिली। पाकिस्तान की पारी के 7वें ओवर में मार्को यानसेन ने इमाम उल हक को कैच आउट करवाया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए रिजवान पहली ही गेंद पर कॉट एंड बोल्ड होने से बचे।

वहीं, अगली गेंद पर रिजवान ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गई। इस शॉट के बाद रिजवान ने यानसेन से कुछ कहा और यानसेन ने जवाब भी दिया। इस दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब पहुंच गए हैं और फिर अंपायर को दखल देना पड़ा। अगली गेंद पर यानसेन ने डॉट गेंद फेंकी और रिजवान से इशारों में गेंद को मारने के लिए कहा। इस पर रिजवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए।

Words were exchanged between Rizwan and Jansen.

Bring some heat to this World Cup pleasepic.twitter.com/vgI6uPExHu

— AP (@AksP009) October 27, 2023