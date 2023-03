Pakistan News: पुलिस पर भड़के इमरान खान, कहा-उनका असल इरादा मुझे किडनैप करने और जान से मारने का

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (former prime minister imran khan) को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन असफल रही। पुलिस के सामने इमरान के समर्थक दीवार की तरह खड़े रहे। रिपोर्ट्स की मानें तो इमरान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने घर को घेर लिया है और पुलिस पर पथराव किया।

इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। इन सबके बीच पूर्व पीएम इमरान खान के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। इमरान खान ने ट्विटर पर गोलियों की तस्वीरों को शेयर करते हुए ​कहा कि, जाहिर तौर पर गिरफ्तारी का दावा महज ड्रामा था।

Clearly "arrest" claim was mere drama because real intent is to abduct & assassinate. From tear gas & water cannons, they have now resorted to live firing. I signed a surety bond last evening, but the DIG refused to even entertain it. There is no doubt of their mala fide intent. pic.twitter.com/5LZtZE8Ies

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 15, 2023