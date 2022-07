Pakistan News : पाक कैबिनेट ने विदेशों को राज्य की संपत्ति बेचने के अध्यादेश को दी मंजूरी, लोग सारकार पर उठा रहे है सवाल 

Pakistan News : आर्थिक बदहाली के बोझ तले पाक्तिान की सरकार ने राज्य की संपत्ति बेच कर देश के आर्थि हालात सुधारने के रास्ते पर चल पड़ी है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने शनिवार को राज्य की संपत्ति की विदेशों को emergency sale के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस फैसले को ले कर पाकिस्तान के लोग सारकार पर सवाल उठा रहे है। रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की कई सरकारी संपत्तियों को खरीदने की इच्छा जताई है। इस अध्यादेश के बाद शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच ट्विटर पर वाकयुद्ध शुरू हो गया है।

How can Imported govt brought to power through US conspiracy, led by Crime Minister, who's family along with Zardari have volumes written on their corruption, be trusted with sale of national assets & that too thru bypassing all procedural & legal checks. https://t.co/8kygK6sxEB

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 23, 2022