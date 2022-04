Pakistan Political Crisis : पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ़ बनाम शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन

Pakistan Political Crisis : पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थकों ने लाहौर के लिबर्टी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इमरान खान को अलग-अलग शहरों में उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिलता दिख रहा है।

पाकिस्तान में नये पीएम की तैयारी हो रही है। संयुक्त विपक्ष ने पीएमएल-एन के नेता शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है।पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और इमरान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। जबकि पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया।अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान के बाहर होने के बाद उनकी पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi) को अपना पीएम उम्मीदवार बनाया है।

नामांकन जमा करने के बाद, शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का जाना पाकिस्तान में एक नई शुरुआत का मौका था। शहबाज ने रविवार को संसद में कहा, “एक नया सवेरा शुरू हो गया है… यह गठबंधन पाकिस्तान का पुनर्निर्माण करेगा।”

I recall how Mian Nawaz Sharif, Maryam Nawaz, Shahid Khaqan, Khawaja Asif, Saad Rafique, Ahsan Iqbal, Rana Sanaullah, Hamza, Hanif Abbasi, Mian Nauman et al. were hounded, stigmatized & put behind bars. Can’t appreciate enough the sacrifices & political struggle of PMLN family! pic.twitter.com/mdZvbhja4W

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 10, 2022