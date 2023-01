Pakistan Power Down : कंगाल देश पाकिस्तान अंधेरे में डूबा ,कई प्रमुख शहरों की बिजली गुल, ग्रिड फेल होने से गहराया संकट

Pakistan Power Down : आर्थिक संकट (Economic Crisis) में डूबे पाकिस्तान (Pakistan) के सामने अब बिजली का गंभीर संकट पैदा हो गया है। देश में नेशनल ग्रिड डाउन (National Grid Down) होने से पावर सिस्टम फेल (Power System Failure) हो गया है। इस कारण पाकिस्तान (Pakistan) में इस्लामाबाद (Islamabad), कराची और लाहौर समेत देश के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। बलूचिस्तान (Baluchistan) के 22 शहरों में बिजली कटी होने के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Energy) का कहना है कि बिजली का संकट सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Energy) के सूत्रों के मुताबिक क्वेटा और गुड्डू के बीच हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों (High Tension Transmission Lines) में खराबी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान पहले ही बिजली के गंभीर संकट से जूझ रहा है। बिजली संकट की समस्या गंभीर हो जाने के कारण देश के प्रमुख शहरों में भी कई-कई घंटे की कटौती की जा रही है। बिजली संकट की समस्या गंभीर होने के बाद देश के सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात आठ बजे ही बंद करने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी से बिजली संकट

पाकिस्तान (Pakistan) के बिजली संकट के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Energy) का कहना है कि सोमवार को सुबह करीब 7:30 बजे नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी आने के कारण देश में बिजली का गंभीर संकट पैदा हुआ। बिजली गुल होने के कारण मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई है जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद (Islamabad) में 117 ग्रिड स्टेशनों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इस कारण पूरा इस्लामाबाद (Islamabad) शहर और रावलपिंडी अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान (Pakistan) के दो और बड़े शहरों और लाहौर और कराची में भी गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है और इन दोनों शहरों की भी बिजली गुल है। जानकार सूत्रों का कहना है कि बिजली सप्लाई दुरुस्त होने में अभी कई घंटे का समय लग सकता है।

बलूचिस्तान के 22 जिले अंधेरे में डूबे

मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान (Baluchistan) के 22 जिलों सहित क्वेटा और मुल्तान क्षेत्र की बिजली भी कटी हुई है। लाहौर के पॉश इलाकों में रहने वाले लोग भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Energy) के अफसरों का कहना है कि नेशनल ग्रिड के फेल (Failure of National Grid) होने के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के कारण बिजली का यह गंभीर संकट पैदा हुआ है। ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के बाद सामने आई है और इस कारण पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और देश की राजधानी अंधेरे में डूब गई है।

महंगाई के बीच बिजली संकट बना चुनौती

पाकिस्तान (Pakistan) के सोशल मीडिया पर देश के बिजली संकट की खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने-अपने इलाकों की बिजली कटे होने की जानकारी शेयर कर रहे हैं। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान (Pakistan) के लिए बिजली संकट गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। देश में बेतहाशा बढ़ी महंगाई के कारण लोग पहले ही काफी परेशान हैं। गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद देश में आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। पाकिस्तान (Pakistan) में बिजली की दरों में भी हाल में काफी बढ़ोतरी की गई थी। इसे लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है।