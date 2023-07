Pakistani Viral Girl : हाल के दिनों से एक पाकिस्तानी लड़की अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनीं हुई है। इसकी वजह यह है कि उसने अपने पिता से ही शादी कर ली है। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा यही दावा किया गया है कि पाकिस्तानी लड़की ने जिस शख्स से शादी की है। वह उसका पिता है, आखिर क्या है पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं।

इस वजह से अपने ही पिता से रचाई शादी पाकिस्तान का यह कपल जिसका नाम राबिया और आमिर खान है। सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस कपल के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वह लड़की राबिया अपनी शादी को लेकर अजीबो-गरीब बयान देते नजर आ रही है। वहीं एक वायरल हो रहे वीडियो में वह खुलासा कर रही है कि उसने किस वजह से अपने पिता से शादी रचाई।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर उस लड़की से बात करते हुए कहती है कि राबिया का अरबी में मतलब चार होता है और आप इनकी चौथी पत्नी है। ये कैसा इत्तेफाक है? इसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी लड़की कहती है। मैंने सुना था कि राबिया नाम की जो लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूं मैं दूसरे नंबर पर हूं, तो मैंने सोचा कि नाम का मतलब ये है, चौथे नंबर पर ही फिट होना है तो मैं चौथी शादी की कर लेती हूं।

A lot of RW handles like @kajal_jaihind are known to share Misinformation.

Do listen to the video again, She's not his daughter as you all claim.

Also, The guy (Amir Khan) in the video divorced his 3 wives and got married to Rabia. Not to his daughter as claimed by Right Wing. https://t.co/bqrVjh0BW2 pic.twitter.com/tDmIzeYgdt

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 8, 2023