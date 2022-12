पाकिस्तानी मंत्री बिलावल भुट्टो ने UNSC में PM मोदी के लिए कहा आपत्तिजनक बातें

Bilawal Bhutto on PM Modi: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही।

दरअसल बताया जा रहा है कि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दिया था। इस बयान को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को कहा, “(मैं भारत को बताना चाहता हूं) कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है।”

Osama Bin Laden dead but the Butcher of Gujarat lives

Modi was banned entering into USA till he became PM of India

Butcher of Gujarat became Butcher of Kashmir

RSS derived the inspiration from SS the elite force of Nazi Reich & Hitler & denies Mahatma Ghandi’s philosophy pic.twitter.com/55LmfgH4iQ

— Ibrar Mir (BHUTTO), SVP PPP Europe (@IbrarAMir3) December 15, 2022