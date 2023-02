अली जफर पर भड़के पाकिस्तानी, कहा- वो थप्पड़ मार गए और तुम...

पाकिस्तान: जाने-माने मशहूर शायर एवं फिल्म पटकथा लेखक जावेद अख़्तर इन दिनों पाकिस्तान में दिए गए बयान को लेकर छाए हुए है। जहां सोशल मीडिया पर उनकी भारतीय प्रशंसक प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं सेलेब्स उनकी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेता और सिंगर अली जफर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान के लाहौर के एक इवेंट में सम्मिलित हुए भारतीय कवि-गीतकार जावेद अख्तर के लिए गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वही इस दौरान अली जफर पर पाकिस्तानी लोग भड़कते नजर आ रहे है। दरअसल, उनका एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें अली जफर, लोकप्रिय भारतीय गायक किशोर कुमार के बॉलीवुड गाने और 1984 में फिल्म मशाल के लिए जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए, जिंदगी आ रहा हूं मैं को गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है।

The universe brings the opportunity to sing one of my favourite love songs written by the legendary @Javedakhtarjadu sahab in front of him for the love of my life @AyeshaFazli #love #peace #javedakhtar #poetry #music pic.twitter.com/ZZgOVlsiwc

— Ali Zafar (@AliZafarsays) February 20, 2023