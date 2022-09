Asia Cup final में पाक की हार : भड़के PCB चीफ रमीज राजा ने इंडियन जर्नलिस्ट का फोन छीना कहा- होंगे आप इंडिया से

दुबई। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में एशिया कप का फाइनल मैच रविवार को पाकिस्तान (Pakistan) और श्रीलंका (Sri Lanka) के बीच खेला गया। श्रीलंका (Sri Lanka) ने इस मैच 23 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चीफ रमीज राजा (PCB Chief Rameez Raja) भी पहुंचे थे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) Board of Control for Cricket in India (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (President Sourav Ganguly) भी इस दौरान स्टेडियम में मौजूद नजर आए। पाकिस्तान (Pakistan) की हार के बाद रमीज राजा का गुस्सा एक इंडियन जर्नलिस्ट (Indian journalist) पर निकला, जिसका उन्होंने फोन तक छीन लिया।

इंडियन जर्नलिस्ट रोहित जुगलान (Indian Journalist Rohit Juglan) ने पीसीबी चीफ (PCB Chief ) से पूछा कि क्या इस हार के बाद पाकिस्तानी फैन्स नाराज हैं। इस सवाल पर रमीज अपना आपा खो बैठे। रमीज ने जवाब में कहा, ‘आप इंडिया से होंगे? आप तो बड़े खुश होंगें।’ इसके बाद रमीज आगे आए और इंडियन जर्नलिस्ट (Indian journalist) का फोन छीन लिया।

इंडियन जर्नलिस्ट (Indian journalist) ने खुद इसका पूरा वीडियो ट्वीट किया है। पाकिस्तान (Pakistan) की टीम एशिया कप के फाइनल (Asia Cup final ) में पूरी तरह से ऑफ द ट्रैक नजर आई। टॉस जीतने के बावजूद पाकिस्तानी टीम को 23 रनों से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने 58 रनों तक पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद भानुका राजपक्षा ने 45 गेंद पर नॉटआउट 71 रनों की पारी खेली और श्रीलंका का स्कोर 20 ओवर में छह विकेट पर 170 रनों तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रनों पर सिमट गई। राजपक्षा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि वनिंदु हसरंगा मैन ऑफ द सीरीज रहे।