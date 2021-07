पंचांग • मंगलवार, 20 जुलाई, 2021

विक्रम संवत – 2078, आनंद

शाका संवत – 1943, प्लावा

पूर्णिमा – अश्वधा

अमांता माह – अश्वमेध

तिथी

सुंडला पक्ष एकादशी – जुलाई 19 10:00 बजे- जुलाई 20 07:17 PM

सुकला पक्ष द्वादशी- जुलाई 20 07:17 PM- जुलाई 21 04:26 PM

नक्षत्र

अनुराधा – जुलाई 19 10:27 PM – जुलाई 20 08:33 PM

ज्याश्म- जुलाई 20 08:33 PM- जुलाई 21 06:30 PM

कर्ना

वनीजा- जुलाई 19 10:00 बजे- जुलाई 20 08:40

विश्ती – 20 जुलाई 08:40 AM – जुलाई 20 07:17 PM

बावा- जुलाई 20 07:17 PM- जुलाई 21 05:53 AM

बलवा – 21 जुलाई 05:53 AM – जुलाई 21 04:26 PM

योग

सुंडला- 19 जुलाई 10:51 PM- जुलाई 20 07:35 PM

ब्रह्मा- 20 जुलाई 07:35 PM- जुलाई 21 04:11 PM

वारा

मंगलवार (मंगलवार)

त्योहार और व्रत

शाइनी एकादशी

सूर्य और चंद्रमा समय

सूर्योदय – 5:56 AM

सूर्यास्त – 7:10 बजे

मूनराइज-जुलाई 20 3:36 PM

मूनसेट-जुलाई 21 2:41 AM

अशुभ काल

राहु – 3:51 PM – शाम 5:30 बजे

यज्ञदा – सुबह 9:14 बजे – 10:53 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक

अमृत काल – सुबह 10:58 बजे- 12:26 बजे

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:20 बजे – सुबह 05:08 बजे तक

आनंदादि योग

वज्र- 08:33 PM

मुदगर

सोरिया रासी

कर्का में सूर्य (कर्क)

चंद्र रसी

चंद्रमा Vrischika (वृश्चिक) के माध्यम से यात्रा

चंद्र मास

अमानत – अश्वधा

पूर्णिमा – अश्वधा

स्के वर्ष (राष्ट्रीय कैलेंडर) – आषाढ़ 29, 1943

वैदिक रितु – ग्रिशमा (ग्रीष्मकालीन)

ड्रिक रितु – वर्षा (मानसून)