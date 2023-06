मंगलवार 13 जून, 2023 का पंचांग: आज हनुमान चालीसा का करें पाठ, बजरंगबली को चढ़ाएं चोला

मंगलवार, 13 जून 2023 का पंचांग : हनुमानजी को चोला चढ़ाने की सही विधि

हनुमानजी की प्रतिमा पर गंगाजल से उनका अभिषेक करें। इसके बाद सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर सबसे पहले हनुमानजी के चरणों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर ऊपर से लेकर पैरों तक उन्हें चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमानजी पर चांदी की वर्क, जनेऊ और साफ वस्त्र चढ़ाएं।

वार: मंगलवार, 13 जून 2023

तिथि: दशमी 09:28 AM तक उसके बाद एकादशी

नक्षत्र: रेवती 01:32 PM तक उसके बाद अश्विनी

पक्ष :कृष्ण पक्ष

माह: आषाढ़

सूर्योदय: 05:07 AM

सूर्यास्त :06:49 PM

चंद्रोदय :02:04 AM, June 14

चन्द्रास्त: 02:22 PM

अभिजीत मुहूर्त :11:31 AM से 12:25 PM

सूर्य राशि: वृषभ

चन्द्र राशि :मीन