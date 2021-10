पंचांग: शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2020

विक्रम संवत – 2077, प्रमादि

शक सम्वत – 1942, शर्वरी

पूर्णिमांत – आश्विन

अमांत – आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Oct 22 07:40 AM – Oct 23 06:57 AM

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Oct 23 06:57 AM – Oct 24 06:59 AM

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Oct 23 12:59 AM – Oct 24 01:28 AM

श्रवण – Oct 24 01:28 AM – Oct 25 02:38 AM

करण

वणिज – Oct 22 07:13 PM – Oct 23 06:57 AM

विष्टि – Oct 23 06:57 AM – Oct 23 06:52 PM

बव – Oct 23 06:52 PM – Oct 24 06:59 AM

योग

धृति – Oct 23 02:36 AM – Oct 24 01:22 AM

शूल – Oct 24 01:22 AM – Oct 25 12:41 AM

वार

शुक्रवार

त्यौहार और व्रत

सरस्वती बलिदान

सरस्वती विसर्जन

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:31 AM

सूर्यास्त – 5:50 PM

चन्द्रोदय – Oct 23 1:02 PM

चन्द्रास्त – Oct 24 12:00 AM

अशुभ काल

राहू – 10:46 AM – 12:11 PM

यम गण्ड – 3:00 PM – 4:25 PM

कुलिक – 7:56 AM – 9:21 AM

दुर्मुहूर्त – 08:47 AM – 09:32 AM, 12:33 PM – 01:19 PM

वर्ज्यम् – 05:40 AM – 07:20 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल – 06:56 PM – 08:34 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:55 AM – 05:43 AM

आनन्दादि योग

कालदण्ड – 03:09 AM

सूर्या राशि

सूर्य तुला राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अक्टूबर 23, 07:02 AM तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत – आश्विन

पूर्णिमांत – आश्विन

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – कार्तिक 1, 1942

वैदिक ऋतु – शरद

द्रिक ऋतु – हेमंत