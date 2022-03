पंचांग: शनिवार, 12 मार्च 2022

विक्रम संवत – 2078, आनन्द

शक सम्वत – 1943, प्लव

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

तिथि

शुक्ल पक्ष नवमी – Mar 11 05:34 AM – Mar 12 08:07 AM

शुक्ल पक्ष दशमी – Mar 12 08:07 AM – Mar 13 10:22 AM

नक्षत्र

आद्रा – Mar 11 02:35 PM – Mar 12 05:32 PM

पुनर्वसु – Mar 12 05:32 PM – Mar 13 08:06 PM

करण

कौलव – Mar 11 06:52 PM – Mar 12 08:08 AM

तैतिल – Mar 12 08:08 AM – Mar 12 09:18 PM

गर – Mar 12 09:18 PM – Mar 13 10:22 AM

योग

सौभाग्य – Mar 12 03:10 AM – Mar 13 03:54 AM

शोभन – Mar 13 03:54 AM – Mar 14 04:18 AM

वार

शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:42 AM

सूर्यास्त – 6:30 PM

चन्द्रोदय – Mar 12 1:11 PM

चन्द्रास्त – Mar 13 3:18 AM

अशुभ काल

राहू – 9:39 AM – 11:08 AM

यम गण्ड – 2:05 PM – 3:33 PM

कुलिक – 6:42 AM – 8:11 AM

दुर्मुहूर्त – 08:16 AM – 09:04 AM

वर्ज्यम् – 06:49 AM – 08:35 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:13 PM – 01:00 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:06 AM – 05:54 AM

आनन्दादि योग

छत्र

सूर्या राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत – फाल्गुन

पूर्णिमांत – फाल्गुन

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – फाल्गुन 21, 1943

वैदिक ऋतु – शिशिर

द्रिक ऋतु – वसंत