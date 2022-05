पंचांग: रविवार, 8 मई 2022

विक्रम संवत – 2079, राक्षस :

शक संवत – 1944, शुभकृतो

पूर्णिमांत – वैशाख :

अमंत मास – वैशाख

तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – 07 मई 02:56 अपराह्न – मई 08 05:00 अपराह्न

शुक्ल पक्ष अष्टमी – मई 08 05:00 अपराह्न – मई 09 06:32 अपराह्न

नक्षत्र

पुष्य – मई 07 12:18 अपराह्न – मई 08 02:57 अपराह्न

अश्लेषा – मई 08 02:58 अपराह्न – मई 09 05:08 अपराह्न

करण

वनिजा – मई 08 04:02 पूर्वाह्न – मई 08 05:00 अपराह्न

विष्टी – मई 08 05:00 अपराह्न – मई 09 05:51 पूर्वाह्न

बावा – मई 09 05:51 पूर्वाह्न – मई 09 06:32 अपराह्न

योग

गंडा – 07 मई 07:58 अपराह्न – मई 08 08:33 अपराह्न

वृद्धि – मई 08 08:33 अपराह्न – मई 09 08:43 अपराह्न

वारा

रविवर (रविवार)

त्यौहार और व्रत

गंगा सप्तमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 AM

सूर्यास्त – 6:53 अपराह्न

चंद्रोदय – मई 08 11:33 AM

चंद्रास्त – मई 09 1:18 AM

अशुभ काल

राहु – 5:16 अपराह्न – 6:53 अपराह्न

यमगंडा – 12:23 अपराह्न – 2:01 अपराह्न

गुलिक – 3:38 अपराह्न – 5:16 अपराह्न

दुर मुहूर्त – 05:09 अपराह्न – 06:01 अपराह्न

वर्ज्यम – 04:55 पूर्वाह्न – 06:40 पूर्वाह्न

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 पूर्वाह्न – 12:49 अपराह्न

अमृत ​​काल – 07:51 पूर्वाह्न – 09:38 पूर्वाह्न

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 पूर्वाह्न – 05:04 पूर्वाह्न

आनंददी योग

श्रीवत्सा तक – 02:57 अपराह्न

वज्र

सूर्या रसी

मेष राशि में सूर्य (मेष)

चंद्र रासी

चंद्रमा कारक (कर्क) के माध्यम से यात्रा करता है

चंद्र मास

अमंता – वैशाख :

पूर्णिमांत – वैशाख :

शक वर्ष (राष्ट्रीय कैलेंडर) – वैशाख 18, 1944

वैदिक ऋतु – वसंत (वसंत)

ड्रिक रितु – ग्रिश्मा (ग्रीष्मकालीन)

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि – 08 मई 05:53 पूर्वाह्न – मई 08 02:57 अपराह्न (पुष्य और रविवार)

रवि पुष्य – मई 08 05:53 पूर्वाह्न – मई 08 02:57 अपराह्न (पुष्य और रविवार)

चंद्राष्टम

1. मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़ प्रथम 1 पदम

गंडमूल नक्षत्र:

1. मई 08 02:58 अपराह्न – 9 मई 05:08 अपराह्न (अश्लेषा)