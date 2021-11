पंचांग: बुधवार, 17 नवंबर, 2021

विक्रम संवत – 2078, आनन्द

शक सम्वत – 1943, प्लव

पूर्णिमांत – कार्तिक

अमांत – कार्तिक

तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Nov 16 08:02 AM – Nov 17 09:50 AM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Nov 17 09:50 AM – Nov 18 12:00 PM

नक्षत्र

अश्विनी – Nov 16 08:14 PM – Nov 17 10:43 PM

भरणी – Nov 17 10:43 PM – Nov 19 01:29 AM

करण

तैतिल – Nov 16 08:53 PM – Nov 17 09:50 AM

गर – Nov 17 09:50 AM – Nov 17 10:53 PM

वणिज – Nov 17 10:53 PM – Nov 18 12:00 PM

योग

व्यातीपात – Nov 17 01:47 AM – Nov 18 02:16 AM

वरीयान – Nov 18 02:16 AM – Nov 19 02:59 AM

वार

बुधवार

त्यौहार और व्रत

विश्वेश्वर व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:46 AM

सूर्यास्त – 5:37 PM

चन्द्रोदय – Nov 17 4:33 PM

चन्द्रास्त – Nov 18 5:37 AM

अशुभ काल

राहू – 12:11 PM – 1:33 PM

यम गण्ड – 8:07 AM – 9:28 AM

कुलिक – 10:50 AM – 12:11 PM

दुर्मुहूर्त – 11:50 AM – 12:33 PM

वर्ज्यम् – 09:25 AM – 11:13 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 02:46 PM – 04:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:09 AM – 05:57 AM

आनन्दादि योग

मृत्यु – 10:43 PM

काण

सूर्या राशि

सूर्य वृश्चिक राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत – कार्तिक

पूर्णिमांत – कार्तिक

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – कार्तिक 26, 1943

वैदिक ऋतु – शरद

द्रिक ऋतु – हेमंत