Breaking-अब पंजशीर में लहराया तालिबानी झंडा , नॉर्दन अलायंस के चीफ कमांडर की मौत का दावा

नई दिल्ली। तालिबान (Taliban) ने पंजशीर प्रांत (Panjshir) पर फतह का दावा ठोक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबान लड़ाकों (Taliban fighters) ने पंजशीर के गवर्नर हाउस (Panjshir Governor office) को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर तालिबानी झंडा (Talibani flag) भी लगा दिया है। न्यूज एजेंसी असवाका (News Agency Asawaka) ने इसकी पुष्टि भी की है। जारी की गई तस्वीरों में गवर्नर हाउस में तालिबान का झंडा (Taliban flag in governor’s house) और उसके बाहर लड़ाके खड़े नजर आ रहे हैं।

#Breaking

In this photo you can see the Taliban members standing infront of the Panjshir Governor office. They claim that they have full control of the province now. pic.twitter.com/3qnTydkdyN

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 6, 2021