Partition Horrors Remembrance Day: पीएम मोदी ने किया ऐलान, 14 अगस्त को मनाया जायेगा ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’

Partition Horrors Remembrance Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस (Independence day) से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवय’ (Partition Horrors Remembrance Day) मनाया जाएगा।

पीएम मोदी (Pm Modi) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को भी याद किया है। पीएम मोदी (Pm Modi) शनिवार ​ट्वीट कर कहा है कि, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

Partition’s pains can never be forgotten. Millions of our sisters and brothers were displaced and many lost their lives due to mindless hate and violence. In memory of the struggles and sacrifices of our people, 14th August will be observed as Partition Horrors Remembrance Day.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2021