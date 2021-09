BJP MP Locket Chatterjee के ट्वीट बम से हिली पार्टी, समर्थकों से कहा सुनिश्चित करें कि ममता बनर्जी भबनीपुर से चुनाव न हारे

नई दिल्ली। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) के अब तृणमूल कांग्रेस(TMC) में जाने की खबरें मीडिया में चल रही हैं। हाल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने TMC का दामन थाम चुके हैं। अब पार्टी ने लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) को बंगाल BJP महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पार्टी के फैसले से वह नाराज बताई जा रही हैं। उनकी जगह अग्निमित्रा पॉल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद से लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं।

भबानीपुर से भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार से किया मना

सूत्रों के अनुसार लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) TMC के महासचिव कुणाल घोष के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया है कि लॉकेट ने भबानीपुर विधानसभा उपचुनाव (Bhabanipur assembly by-election) में प्रचार करने से मना कर दिया है। कुणाल ने ट्वीट कर लॉकेट को धन्यवाद बोला है। बता दें कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भवानीपुर सीट (Bhawanipur Seat) से उप चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर प्रियंका टिबरेवाल मैदान में हैं। कुणाल ने कहा कि एक मित्र के तौर पर वे जहां भी हैं, उनकी सफलता की कामना करते हैं। कुणाल ने कहा कि लॉकेट ने जहां से अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी, वे वहां वापस लौटेंगी।

You should focus on ensuring that Mamata Banerjee doesn’t lose from Bhabanipur. https://t.co/VsDKrGEEjR

— Locket Chatterjee (@me_locket) September 27, 2021