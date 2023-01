Pathan Leaked: विवादों के बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान दो वेबसाइट्स पर ऑनलाइन लीक

Pathan Leek: बॉलीवुड शाहरुख खान (Shahrukh Khan) स्टारर पठान लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर रही है। जैसा कि फिल्म बुधवार को विश्व स्तर पर रिलीज (release globally) हुई थी, यह बताया गया है कि रिलीज से एक दिन पहले इसे अवैध रूप से ऑनलाइन लीक कर दिया गया है।

आपको बता दें, अफवाह फैलाने वालों ने यह भी सुझाव दिया कि पहले दिन के लिए लगभग 5 लाख टिकट बिक (5 lakh tickets sold) चुके हैं। हालांकि, एक news के के मुताबिक, रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म फिल्मीजिला और फिल्मी 4 वाप नामक दो वेबसाइटों पर पहले से ही उपलब्ध थी।

फिल्म के निर्माताओं ने प्रशंसकों से सिनेमाघरों में फिल्म देखने का आग्रह किया है और बड़े पर्दे से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को लीक करने के प्रति आगाह किया है। वाईआरएफ प्रोडक्शन हाउस (YRF Production House) ने ट्वीट किया, “पठान का अनुभव केवल सिनेमाघरों में।” उन्होंने एक ईमेल पता भी प्रदान किया जिस पर पायरेसी की सूचना दी जा सकती है।

Mehemaan nawaazi ke liye #Pathaan aa raha hai, aur pataakhen bhi saath laa raha hai! 💣💥 #PathaanTrailer out now!

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu on 25th January 2023.@deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/npbZ0WFQjx

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023