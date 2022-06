Patna High Court के जज ने IAS को लगाई फटकार, पूछा-क्या आप सिनेमा हॉल में हैं?

पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के एक जज ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को उनके ‘अनुचित’ ड्रेसिंग कोड के लिए जमकर फटकार लगाई है। जज की फटकार के दौरान अधिकारी यह बताने की कोशिश की कि वह अदालतों में पालन किए जाने वाले किसी भी ड्रेस कोड से बिल्कुल अनजान है। जज ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वो एक मूवी थियेटर में आए हैं। अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये मामला जज पीबी बजंथरी की अदालत का है।

Why should we have to call a judge ‘My Lord’ in a independent country. Think of a Magistrate who is just 28-29 and become magistrate after passing judicial exam.The senior advocate with 30 yrs experience in practice has to call him My Lord. Just think My big Lord.@vikaspahwasradv https://t.co/hqFCPl1wFz

