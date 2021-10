Patna Model Murder : मॉडल मोना राय की मौत, बेटी के सामने बदमाशों ने मारी थी गोली

पटना। पटना में बदमाशों की गोली की शिकार हुई 36 वर्षीय मॉडल मोना राय (Mona Roy) रविवार को आखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं। मोना राय (Mona Roy) ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बता दें कि बीते मंगलवार को मोना राय (Mona Roy) दो अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी।

गोली लगने के बाद से ही मोना अस्पताल में भर्ती थीं, रविवार को उनकी मौत हो गई। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

जानें कब हुई थी घटना?

मोना राय (Mona Roy) को मंगलवार रात दो अज्ञात अपराधियों ने राजधानी के राजीव नगर थाना (Rajeev Nagar Police Station) के अंतर्गत राम नगरी कॉलोनी (Ram Nagri Colony) इलाके में गोली मार दी थी। घटना उस वक्त घटी जब रात के तकरीबन 10 बजे मोना अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुर्गा पूजा से वापस घर लौट रही थीं। मोना अपनी बेटी के साथ जैसे ही घर के गेट पर पहुंचीं, वहां पहले से ही मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने मोना को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। मोना को कमर में गोली लगी थी। इस घटना में उनकी बेटी बाल-बाल बच गई थी।

मॉडल की हत्या के मामले में पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कई अलग-अलग एंगल पर जांच कर रही थी मगर अब मोना की मौत के बाद इस मामले की जांच और मुश्किल हो गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) के आधार पर हत्यारों की तलाश की कोशिश कर रही है मगर अब तक उसके हाथ खाली हैं। मोना पटना की एक मशहूर मॉडल थीं और 2021 में मिस एंड मिसेज ग्लोबल बिहार में रनर अप (Runner up in Miss and Mrs Global Bihar in 2021) रह चुकी थीं। मोना पिछले कुछ सालों से टिकटॉक पर वीडियो (Tiktok Videos) बनाकर काफी लोकप्रिय हो गई थीं। जिसके बाद उन्हें मॉडलिंग का मौका मिला था।