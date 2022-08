Paytm : पेटीएम ने विजय शंकर को एमडी और सीईओ नियुक्त किया , शेयरधारकों की मीटिंग में लगी मुहर

नई दिल्ली। विजय शंकर (Vijay Shankar) पेटीएम (Paytm) के एमडी और सीईओ (MD and CEO) नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति पर शेयरधारकों की मीटिंग (Shareholders’ Meeting) में मुहर लगा दी गई। पेटीएम के वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया गया कि अगले पांच सालों तक शर्मा सीईओ के पद पर बने रहेंगे। डिजिटल पेमेंट्स प्‍लेटफॉर्म पेटीएम ऑपरेटर वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One 97 Communications ltd) ने कहा कि उसके 99.67 फीसदी शेयरधारकों शेखर के पक्ष में मतदान किया। यानी अब दिसंबर 2027 तक विजय शेखर कंपनी के सीईओ बने रहेंगे।

This is a reflection of our shareholders' faith in the leadership and also shows their confidence in our growth and profitability targets.https://t.co/RIKGdDGmtI

— Paytm (@Paytm) August 21, 2022