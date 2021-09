PCB अध्यक्ष रमीज राजा का बड़ा बयान, जानें क्या बोले- India-Pakistan द्विपक्षीय सीरीज पर

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB ) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमिज राजा (PCB’s newly elected chairman Ramiz Raja) ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज (Bilateral series) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज (Bilateral series) फिर से शुरू करना अभी असंभव है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए जल्दी में नहीं हैं क्योंकि उनका ध्यान इस समय केवल अपने देश के घरेलू क्रिकेट पर है। राजा ने कहा कि राजनीति ने खेल मॉडल (sports model) को खराब कर दिया है। हम इस मुद्दे पर जल्दी में नहीं हैं क्योंकि हमें अपने घरेलू और स्थानीय क्रिकेट पर ध्यान देना है।

राजा ने कहा कि मैं ऐसा अध्यक्ष नहीं बनूंगा जो अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डालेगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं दो चीजों के मामले में कभी बैकफुट पर नहीं जाऊंगा, क्रिकेट और प्रसारण क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में मेरे पास काफी अनुभव है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट हूं कि पिछले कई वर्षों में भले ही क्रिकेट में बदलाव आया हो, लेकिन यह चीज समान है और वह यह है कि टीम कप्तान को पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए क्योंकि उसे मैदान पर टीम को उतारना है और नतीजे हासिल करने हैं।

DRS का यह मुद्दा दर्शाता है गड़बड़ी को

इसके अलावा उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की कि रावलपिंडी और लाहौर में आगामी पाकिस्तान-न्यूजीलैंड (Pakistan-New Zealand) की सफेद गेंद की श्रृंखला में कोई फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हां, इसमें कोई शक नहीं है कि डीआरएस (DRS) का यह मुद्दा गड़बड़ी को दर्शाता है। मैं इस मामले को देखूंगा। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ‘फैसला समीक्षा प्रणाली (DRS)’ की अनुपलब्धता के कारण अगले सप्ताह की वन-डे सीरीज को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के तहत नहीं खेलने का फैसला किया। ऐसे में यह द्विपक्षीय सीरीज होगी। दोनों बोर्ड इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये 50 ओवर के मैच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की क्वालीफाइंग का हिस्सा होंगे।

पीसीबी (PCB) के 36वें अध्यक्ष बने राजा

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा (Former Pakistan captain Rameez Raja_ को सोमवार को सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष (new president of pakistan cricket board) चुना गया। वह पीसीबी के 36वें अध्यक्ष बने हैं। वह एहसान मनी की जगह लेंगे। राजा का कार्याकल तीन साल का होगा। यह रमीज का पीसीबी के साथ दूसरा कार्यकाल होगा। वह 2003 से 2004 तक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। बोर्ड की विशेष बैठक की अध्यक्षता पीसीबी (PCB ) के चुनाव आयुक्त जस्टिस (सेवानिवृत) शेख अजमत सईद ने की। रमीज का नामांकन प्रधानमंत्री और बोर्ड के मुख्य संरक्षक इमरान खान(Prime Minister and Chief Patron of the Board Imran Khan) ने किया था।

बता दें कि रमीज राजा ने पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट और 198 वन-डे अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 31.8 की औसत से 2833 रन बनाए हैं, जबकि वन-डे अंतरराष्ट्रीय में उनके नाम 5841 रन दर्ज हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री व पूर्व कप्तान इमरान खान के नेतृत्व में रमीज ने खेला है। इमरान और रमीज दोनों 1992 विश्व कप टीम का हिस्सा थे।