पेगासस मामला: राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा-हमें पता है वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं?

नई दिल्ली। पेगासस सॉफ्टवेयर मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, मैं जानता हूं कि वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं?

दरअसल, रविवार उस दौरान हंगामा मच गया जब द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए पत्रकार, वकील, विपक्षी नेताओं समेत अन्य लोगों की जासूसी कर रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल हैं।

We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA

