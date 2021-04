महाराष्ट्र में जनता ऑक्सीजन बगैर मर रही है और पीएम मोदी चुनाव प्रचार में हैं मस्त : नवाब मलिक

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन और रेमेडिसविर दवा की किल्लत है। कोरोना मरीजों के जीवन बचाने में जुटे प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह चुनावी दौरे पर पश्चिम बंगाल गए हैं। यह दावा शनिवार को राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने किया है।

नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कमी और रेमेडिसविर के बारे में फोन पर पीएम मोदी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में व्यस्त हैं। नवाब मलिक का हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक दल राज्य में कोरोनो वायरस के प्रसार के बीच बड़ी-बड़ी सभाएं कर रहे हैं।

हालांकि पीएमओ ने मलिक के आरोप का खंडन किया है। कहा कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में है।

शिवसेना नेता के इस आरोप के तुरंत बाद, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन के तत्काल सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री को फोन किया तो कहा गया पीएम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। वापस आने पर इसका जवाब देंगे।

#SHOCKER

Maharashtra CM @OfficeofUT called Modi requesting for urgent supply of oxygen for his State.

Was informed that PM busy campaigning in Bengal. Will respond on his return

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 17, 2021