सेब खाने को नहीं मिल रहा मुरादाबाद के लोगों को, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बारिश की वजह से 7 दिन से नहीं आ रहा फल मंडी में सेब

मुरादाबाद :- मुरादाबाद के लोग बरसात के मौसम में रस भरे सेब के स्वाद वंचित रह जाएंगे. मुरादाबाद फल मंडी में पिछले एक हफ्ते से सेब नहीं मिल रहा हैं. जो सेब फुटकर दुकानों में उपलब्ध भी हैं तो वह सेब हैं जो फुटकर दुकानों वालों ने स्टॉक कर रखा था. नया सेब मुरादाबाद फल मंडी में नहीं आ रहा हैं. इसका कारण जब वहां के व्यपारियों से जाना तो उन्होंने बताया की जम्मू कश्मीर और हिमाचल जो बारिश हो रही इसकी वजह से सेब बाजार में नहीं आ रहा हैं. साथ ही पंजाब में आयी बाढ़ की वजह से रास्ते बंद होना भी एक वजह हैं.

जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग रस भरा सेब खाने को नहीं मिलेगा. इन दिनों में ज्यादातर सेब हिमाचल से आता हैं कुछ सेब जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से भी आता हैं. लेकिन इन तीनों प्रदेश में हो रही लगातार हो रही भारी बारिश और लेंसलाइंड की वजह से सड़क टूट गयी हैं. जिसकी वजह से सेब बागबानो के पास सेब तो बहुत हैं लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से सेब बागबानो के पास पड़ा हुआ हैं. किसी तरह से छोटी गाड़ियों ने सेब पहाड़ो से नीचे भेजा भी गया तो पंजाब में आयी बाढ़ की वजह से सेब की गाड़िया रास्तो में खड़ी हैं. गाड़ियों में सेब अब दगीला हो गया. मुरादाबाद मंडी के व्यापारी कमलदीप सिंह ने बताया की पिछले एक हफ्ते से मुरादाबाद फल मंडी में सेब नहीं आ रहा हैं. पहाड़ो पर बारिश के चलते यह स्थिति बनी हुई हैं. एक हफ्ते पहले 60 रूपये से 80 रूपये किलो सेब बिक रहा था. आज जो सेब बिक रहा हैं वह सेब अच्छी क्वाल्टी का नहीं यह सेब व्यपारियों के पास स्टॉक में रखा हुआ था. आज इस सेब की कीमत 200 से 250 रूपये किलो हैं. बारिश की वजह से सेब नहीं आने पर सेब के बागबानो सहित सेब बेचने वालों को बहुत नुकसान हो रहा हैं. साथ ही सेब खाने वाले भी सेब के स्वाद वंचित रह रहे हैं. मुरादाबाद फल मंडी तो छोड़ो सेब की हालत यह हैं की दिल्ली आजादपुर मंडी में तक सेब नहीं हैं.

सुशील कुमार सिंह

पर्दाफाश