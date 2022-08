सख्स ने पास से देखा मौत, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

सोशल मिया पर आए दिन स्टंट का वीडियो वायरल होता रहता है। लोग ऐसे-ऐसे स्टंट करते रहते हैं। जिसको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी क्रम में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कार का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि कार को यू टर्न करते हुए देख सकते हैं। यू-टर्न लेने के लिए जगह न होने पर भी ड्राइवर बड़ी मेहनत से यू-टर्न लेता है। चालक यह जानकर जोखिम लेता है कि थोड़ी सी भी चूक से मृत्यु हो सकती है। चालक ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए बड़ी मेहनत से कार का यू-टर्न सफलतापूर्वक ले लिया।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसको देखकर हर कोई हैरान है।

This is not a three-point turn but it is still super impressive pic.twitter.com/cTL0dOw4UH

— Vala Afshar (@ValaAfshar) August 2, 2022