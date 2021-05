निधन से पहले ही परेश रावल को श्रद्धांजलि देने लगे लोग, बाबू भईया बोले- माफ़ी चाहता हूं, 7 बजे के बाद भी सोता रहा

नई दिल्ली: सोशल मीडिया में इन दिनों किसी के भी निधन की अफ़वाह उड़ा दी जा रही है। कुछ दिनों पहले वेटरन एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि के निधन की अफ़वाह उड़ी थी तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी ताज़ा तस्वीर पोस्ट करके अपने जीवित होने का सबूत दिया। फिर महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए मुकेश खन्ना के निधन की ख़बरें उड़ाई गयीं, जिसके बाद मुकेश ने सोशल मीडिया के ज़रिए इन ख़बरों का खंडन किया।

अब शुक्रवार को परेश रावल को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट शेयर की गयी, जिसका जवाब वेटरन एक्टर ने ख़ुद मज़ाकिया अंदाज़ में दिया। लाफ्टर हाउस नाम से इस एकाउंट से परेश के निधन की ख़बर को शेयर करते हुए लिखा गया- आज दिनांक 14 मई 2021 को सुबह 7 बजे फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा परेश रावल जी की मृत्यु हो गयी।

इसके साथ उनकी फोटो लगातार दीये लगा दिये गये और तस्वीर पर लिखा- अत्यंत दुख के साथ सूचित किया गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे परेश रावल हमारे बीच नहीं रहे। इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए परेश रावल ने लिखा- आपकी ग़लतफ़हमी के लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि 7 बजे के बाद भी सोता रहा।

🙏…Sorry for the misunderstanding as I slept past 7am …! pic.twitter.com/3m7j8J54NF

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 14, 2021