UPSSSC PET 2025: लखनऊ में PET परीक्षा आज से शुरू , राजधानी में 91 केंद्रो exam आयोजित

उत्तरप्रदेश में  PET की परीक्षा आज से शुरू हो गयी है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में  कुल 1.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे।अभ्यर्थियों  को परीक्षा केंद्र पर  प्रवेश पत्र और आधार कार्ड या फिर फार्म भरते समय जो आईडी उन्होंने अपलोड की थी उसे चेक करके ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गयी है।  एक्जाम में सेंटरों पर  लड़कों के एंट्री के दौरान मेटल और राखी समेत हाथ मे बंधा कलावा तक निकलवा दिया गया। वहीं लड़कियों को क्लिप समेत अन्य मेटल की पहनी हुई चीजें उतरवा ली गयी। एंट्री के दौरान सिर्फ Analog घड़ी पहन कर एंट्री मिली है स्मार्ट वॉच को भी बैन किया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

परीक्षा दो दिन चलेगी परीक्षा ,हर दिन में दो पाली शानिवार और रविवार दो दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में हर दिन दो पाली होंगी। हर पाली में करीब 31728 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ताकि परीक्षा निष्पक्ष हो। जिसकी निगरानी सीधे आयोग मुख्यालय स्थित पिकअप भवन में एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से सीधे अधिकारियों के निगरानी में होगी। परीक्षा को लेकर सरकार ने शक्ति बरती है। इसमें दिव्यंगों और महिलाओं को लेकर पूरा ध्यान दिया है। उनके लिए आवंटित किए गए सभी सेन्टरशहर में रखे गए हैं। जबकि अन्य अभ्यर्थियों को मंडल के अनुसार केंद्र दिए गए हैं।

इन उपकरणों को सेंटर पर ले जाने पर लगा प्रतिबंध PET परीक्षा में स्मार्ट वॉच कैलकुलेटर मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ केंद्र के अंदर ले जाने से प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र में एंट्री लेते समय चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उम्मीदवारों को मेटल स्कैनर से चेकिंग की है। जिससे कोई परेशानी न हो परीक्षा निष्पक्ष रूप से कराई जा सके।
इसके साथ ही केंद्र में घुसते समय चेकिंग के दौरान अभ्यर्थियों को साफ तौर पर कहा गया है कि अगर परीक्षा में बैठने के दौरान हुई चेकिंग में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाई जाती है तो उनके आवेदन को तत्काल रूप से रद्द कर दिया जाएगा और आयोग की ओर से कार्यवाही की जाएगी।

