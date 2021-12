Kangana Ranaut की पोस्ट पर सेंसर के लिए SC में याचिका, पंगा क्वीन बोली- हा हा हा इस देश में...

Bollywood news: अपने बयानो के चलते सोशल मीडिया पर पंगा क्वीन (Panga Queen) आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहतीं हैं। दरअसल, हाल ही में एक बार फिर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है। जिसमें मांग की गई है कि देश में कानून-व्यवस्था (Law and order) बनाए रखने के लिए भविष्य में उनकी हर सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर (Censorship of social media posts) किया जाए।

आपको बता दें, इस खबर के सामने आते ही कंगना (Kangana Ranaut) का रिएक्शन आया है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी (Instagram Story) पर लिखा कि-हा हा हा, इस देश में सबसे ताकतवर औरत। यह याचिका एडवोकेट चरनजीत सिंह चंद्रपाल ने लगाई है।

जिसमें यह भी मांग की गई है कि किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में कंगना के खिलाफ की गई FIR को भी खार पुलिस स्टेशन, मुंबई में ट्रांसफर करने और 6 महीने में चार्जशीट फाइल करने का निर्देश देने की मांग भी की गई। इसके अलावा 2 साल के भीतर ट्रायल भी पूरे करने की डिमांड रखी है।

याचिका में एडवोकेट चरनजीत का कहना है- “कंगना के बयान न केवल अपमानजनक हैं बल्कि निंदनीय भी हैं। इनके कारण दंगे भी हो सकते हैं। इनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वे सिखों का अपमान करते हैं साथ ही उन्हें देशद्रोही भी बताते हैं। कंगना के बयान देश की एकता के खिलाफ हैं इसलिए उन्हें कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए।”

A plea has been filed in the Supreme Court against actor Kangana Ranaut seeking future censoring of all her social media posts in order to maintain law and order in the country.

— ANI (@ANI) December 1, 2021