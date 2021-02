नई दिल्ली: पेट्रोल डीजलों के दाम लगातार 10 दिनो से बढ़ते जा रहें हैं। देश में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया के जरिए लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तभी से बॉलीवुड के वो सितारे भी निशाने पर हैं जो पहले इन कीमतों पर खुलकर बोला करते थे लेकिन अब चुप हैं। इन सितारों में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे बड़े नाम हैं। जब से पेट्रोल के दाम 100 से ज्यादा पहुंचा लोग इन सितारों को खरी खोटी सुना रहे हैं।

कांग्रस की सरकार के दौरान ही 2012 में ही जब पेट्रोल के दाम बढ़े तब बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, ”पेट्रोल के दाम बढ़ 7.5 रुपये बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट ने पूछा- कितने का डालूं? मुंबइ में रहने वाले ने कहा- 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है।”

अभिनेता अनुपम खेर ने भी 2012 में ड्राइवर की कहानी सुनाते हुए सरकार पर तंज कसा था। अनुपम खेर ने लिखा, ”मैंने ड्राइवर से पूछा कि लेट क्यों आए तो उसने कहा कि साइकिल से आया हूं। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मैंने गाड़ी को शो पीस बना कर रख दिया है।”

2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तेल की बढ़ती कीमतों पर अक्षय कुमार ने तंज कसा था। अक्षय कुमार ने लिखा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं औ ऐसे में रोड पर तेल भराने के लिए ऐसी लाइन लगी है कि मैं रात में घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं।

Hello sir ji no problem at 100 rs in petrol now?

Is it chronology?

Gajab admi ho aap sir ji..

— SWARNENDU (@swarnoh) February 18, 2021